لبنان

الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

Lebanon 24
12-04-2022 | 04:21
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الاتي:"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 14،13،12 / 4 / 2022 ما بين الساعة 6.00 والساعة 15.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة أسلحة خفيفة ومتوسطة".


واعلنت في بيان ثان، ان "وحدة من الجيش ستقوم اعتباراً من 12 / 4 / 2022 ولغاية 13/5/2022 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـــ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".

وفي بيان آخر، لفتت الى انه "بتاريخ 12 / 4 / 2022 ما بين الساعة 6.00 والساعة 10.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: يارون، طيرحرفا، الضهيرة ومروحين".

واشارت في بيان رابع الى ان "القوات الجوية ستقوم بتواريخ  28،27،26،20،14،13،12 و29/ 4/ 2022 اعتباراً من الساعة 7.30 ولغاية الساعة 23.30، باجراء رماية جوية في حقل رماية مزرعة حنوش  حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية. لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".
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