لبنان

الخازن: اتهامات باطلة طاولت اعضاء لائحة قلب لبنان المستقل وسنلجأ إلى النيابة العامة التمييزية

Lebanon 24
12-04-2022 | 04:57
A-
A+
Doc-P-941463-637853615743121405.jpg
Doc-P-941463-637853615743121405.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوضح المكتب الاعلامي للنائب فريد هيكل الخازن في بيان أن "بعض الأبواق التابعة منها للاحزاب من منظومة 14 آذار كالكتائب والأخرى من منظومة 8 آذار كالتيار الوطني الحر، طالعتنا بالتهجم علينا واتهامنا باطلا، اتهامات لا اساس لها من الصحة لسببين رئيسيين: أولا لانها فشلت في ادارة البلد وجوعت اللبنانيين وأفقرتهم وسلبتهم أموالهم وأوصلتهم الى "جهنم" الذين يعيشونها اليوم. ثانيا لأننا مستقلون وشكلنا لائحة من مستقلين لم يتلوثوا بالمال العام ولم يطلقوا الشعارات والوعود الكاذبة، بل ممن يقفون إلى جانب الناس ولم يتخلوا عنهم، ولأن الرأي العام يعتبر انه اذا كان من خلاص لهذا البلد فسيكون من خلالنا ومن خلال من يشبهنا في تاريخنا الأبيض ممن قد ينقذون البلد في المستقبل". 
 
أضاف: "لكم نقول: تاريخنا وتاريخ اعضاء لائحة قلب لبنان المستقل معروف من خلال تضحياتهم وليس عبر تلقي الاموال من هنا وهناك. لقد أفلستم والناس كشفتكم على حقيقتكم ورمي الاتهامات على اللائحة التي تتشكّل من الأوادم والشرفاء لن تزيدنا الا قوة وصلابة ولن تزيدكم الا غرقا. اما للدكتور سليم الصايغ الذي يتلقى الاوامر من معلمه سامي الجميل، ليس بهذا الإسفاف والاسلوب المنحط من الاتهامات ترفد بالاصوات، الاخلاق والآداب التي تفتقدها أنت ومعلمك هي أساس كلّ شيء، ومن يطعن بأهله وأهل بيته وبمؤسسي حزبه ورفاقه والشهداء لن يكون له بقوى مع الناس والآخرين، والأموال الواضحة من خلال الحملات الإعلانية والإعلامية المنتشرة على الطرق وأمام أنظار كل الناس دليل على المال الانتخابي الذي تدرّونه، ونسأل من أين يُؤتى ولمن يُدفع في وقت بات اللبنانيون أسرى الفقر والجوع وضحية انهيار الوضع المعيشي تراجع العملة". 
 
وختم: "إزاء هذا الكلام المهزلة والمسخرة الذي ورد على موقع التيار الالكتروني كما على لسان الدكتور الصايغ، واتهامنا باتهامات جوفاء، كاذبة، باطلة، مفبركة ومدسوسة، سنتقدم بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية، بجرائم القدح والذم والافتراء الجنائي".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:39 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:34 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:31 | 2022-04-12
05:15 | 2022-04-12
05:09 | 2022-04-12
05:00 | 2022-04-12
04:45 | 2022-04-12
04:30 | 2022-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website