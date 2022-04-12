لبنان

حركة "أمل" تكشف تفاصيل انفجار بنعفول.. هذا ما أعلنته

Lebanon 24
12-04-2022 | 05:09
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صدر عن المكتب الإعلامي المركزي في حركة أمل البيان التالي:
"قرابة الساعة الثانية من فجر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 12 نيسان 2022، وقع إنفجار في مبنى ملاصق لمبنى بلدية بنعفول الجنوبية- قضاء صيدا، والذي يشغل جزء منه الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية".
وتابع البيان: "في المعلومات الأولية، أنه نتيجةً لاحتكاك كهربائي، نشب حريق أدى إلى إنفجار قوارير الأوكسيجين المخزّنة في المبنى، والتي كانت مخصصة لحالات كورونا في البلدة،... فارتقى على أثره الأخ المجاهد على توفيق الرز، نجل رئيس البلدية توفيق الرز، شهيداً، بالإضافة إلى وقوع عدد من المصابين تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى الراعي في صيدا".
وختم البيان: "تتقدم حركة أمل بأحر التعازي من عائلة رئيس بلدية بنعفول الحاج توفيق الرز باستشهاد نجله، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

هذا وسيوارى الشهيد الثرى في جبانة بلدته بنعفول اليوم، عند الساعة الثالثة عصراً.
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