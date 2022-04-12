لبنان

الكمية تكفي عشرة أيام فقط.. هذا ما كشفه رئيس العمالي العام عن ازمة الخبز

Lebanon 24
12-04-2022 | 05:31
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أكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في بيان، أن "البلاد تعيش اليوم أزمة رغيف حادة ناتجة من توقف مصرف لبنان عن تسديد ثمن بواخر القمح المستورد في ظل غياب المخزون الاستراتيجي لهذه المادة. الأزمة تشتد يوما بعد يوم في ظل غياب المعالجات الجذرية وتصيب كل فئات الشعب اللبناني وخصوصا العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود. علما أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة رصد 15 مليون دولار لدعم وتأمين حاجات البلاد من القمح إلا أن مصرف لبنان لم يبادر إلى التسديد حتى تاريخه مما فاقم الأمور وساهم في توقف عدد كبير من المطاحن عن إنتاج الطحين المدعوم لصناعة الخبز العربي وتسليمه".
 
وقال: "لقد علمنا أن كميات القمح المدعوم الموجودة في المطاحن باتت محدودة جدا وبالكاد تكفي عشرة أيام، ما يتطلب تسريع الحلول لتأمين لقمة عيش المواطنين قبل فوات الأوان. إن الاتحاد العمالي العام يدعو المسؤولين إلى القيام بما يلزم وبأقصى سرعة لتأمين القمح في هذا الظرف الخطير، ويدعو مصرف لبنان إلى النظر للواقع المعيشي المتردي والمبادرة إلى القيام بما يلزم للتخفيف عن المواطن الأثمان الباهظة التي يدفعها في النواحي المعيشية كافة والاستمرار في دعم القمح ورغيف الفقراء".
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

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