لبنان

لجنة الصحة وافقت على اقتراح ضمان الاطباء.. عراجي: قانون الدواء يحل بعض المشاكل

Lebanon 24
12-04-2022 | 06:10
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عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور عدد من النواب.
وقال النائب عراجي بعد الجلسة: "درست اللجنة اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 277 تاريخ 7/3/2002 المتعلق بتعديل الفقرة "سادسا" من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017 وهو يتعلق بضمان الاطباء، حيث انهم كانوا مضمونين لسن ال 64، وتقديرا للجسم الطبي وضعنا هذا الاقتراح وهو ضمان للاطباء ليشعروا بنوع من الامان، خصوصا وان هناك 3 الاف طبيب تركوا البلد. وقد تم التوافق على الاقتراح، وهو بداية خير للاطباء".

من جهة ثانية، دعا عراجي الى "تأمين الادوية للمواطنين لا سيما ادوية الامراض المستعصية والامراض السرطانية"، مشيرا الى "ان هناك ادوية تباع في السوق السوداء".
وأكد "ان قانون الدواء يحل عددا من المشاكل، وآمل من القيمين اصدار المراسيم التنظيمية".

وقال: "من المحزن ان نصل الى وقت لا نجد الدواء الا في السوق السوداء، ونحزن ان هناك اناسا لا تستطيع الذهاب الى المستشفيات. نحن نعيش في كابوس وفي وضع صعب، وما أراه ان كل يوم اسوأ من قبله، فكيف يصبح سعر بعض الادوية  700 و800 الف ليرة، وبعض الاطباء يأخذون تسعيرة بقيمة مليون و200 الف ليرة، كيف هذا. حرام ان نبقى هكذا، وآمل ان يخرج لبنان من مأزقه الكبير".
المصدر: الوكالة الوطنية
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