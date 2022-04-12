لبنان

29 بنداً على جدول الأعمال.. جلسة لمجلس الوزراء الخميس في قصر بعبدا

Lebanon 24
12-04-2022 | 06:12
A-
A+
Doc-P-941501-637853660106037375.jpg
Doc-P-941501-637853660106037375.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر بعد غد الخميس في القصر الجمهوري، وعلى جدول أعماله 29 بنداً.
 
 
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة ووزير المال يوقعان قرارا يقضي بسحب ١٥ مليون دولار في شكل استثنائي من حسابات السحب الخاصة بلبنان اي ما يعرف بالـsdr لتأمين حاجة السوق الطارئة من القمح (LBCI)
lebanon 24
12/04/2022 15:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تزخيم لمفاعيل العودة الخليجية الى لبنان.. وتحركان سعودي وكويتي في اتجاه رئيس الحكومة
lebanon 24
12/04/2022 15:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ترحيب أميركي باتفاقية صندوق النقد الدولي والحكومة: ستوفر للبنان الموارد التي يحتاجها بشدة لمعالجة الأزمة المالية
lebanon 24
12/04/2022 15:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
انجاز الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي... ميقاتي: نجدد الالتزام الكامل بالتعاون لوضع لبنان على سكة الحلّ
lebanon 24
12/04/2022 15:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الحكومة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
19:34 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2022-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-04-12
06:00 | 2022-04-12
08:44 | 2022-04-12
08:41 | 2022-04-12
08:35 | 2022-04-12
08:29 | 2022-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website