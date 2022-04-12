لبنان

كنعان: مخالفة الحكومات للدستور مستمرّة في قوانين الموازنة منذ التسعينيات

Lebanon 24
12-04-2022 | 06:38
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قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إنّ "مخالفة الحكومات للدستور مستمرّة في قوانين الموازنة منذ التسعينيات"، مشيراً إلى أن "الوقت قد حان للتوقف عن هذه الممارسة والتي دفع ثمنها الشعب اللبناني غالياً". 
وجاء كلام كنعان بعد انتهاء اجتماع اللجنة المخصص للموازنة العامة، حيثُ تمت مطالبة الحكومة بإحالة الضرائب بقانون شامل منفصل عن قانون الموازنة وفق رؤية مالية واجتماعية واضحة بحسب المادة 81 من الدستور.
وأعلن كنعان أن "لجنة المال والموازنة قررت دعوة الحكومة لاجتماع مخصص لسعر الصرف المعتمد في الموازنة لمعالجة الاختلالات الحاصلة في بنية موازنة 2022".
 
 

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