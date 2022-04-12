عون: لا أحد يظن أنني سأتوقف عن العمل في سبيل تحقيق التعافي

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، وزير الصناعة جورج بوشكيان ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد لجمعية الصناعيين.

وقال عون: "في المدة الباقية من العهد، لا احد يظن انني سأتوقف عن العمل في سبيل تحقيق التعافي".

وشدّد عون على أنّ "القطاع الصناعي هو في طليعة القطاعات التي نعول عليها للتعافي"، وأضاف أنّ "قطار الإصلاحات سينطلق لكي يبدأ تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

أمّا بوشكيان، فأكّد أنّ "لقطاع الصناعي قادر على التفاعل مع صناعات جديدة إحتاج اللبنانيون اليها بشدة ونحن إتخذنا الكثير من القرارات الرادعة والحامية والمحفزة لتبني المواصفات والمعايير".

من جانبه، قال رئيس جمعية الصناعيين سليم زعني: "لدينا امل بكم فخامة الرئيس من اجل احتضان الصناعة اللبنانية ودعمها، ونحن متجذرون في هذا الوطن وسنبقى هنا من اجل إعادة اعمار البلد بدعمكم".