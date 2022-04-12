لبنان

قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم كم بلغ سعره

Lebanon 24
12-04-2022 | 06:45
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سجّل سعر الدولار، ظهر اليوم، ارتفاعاً كبيراً في السوق الموازية، إذ بلغ 25200 ليرة لبنانية بعدما كان سعره يتراوح صباحاً بين 24200 و 24400 ليرة لبنانية.
 
 
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