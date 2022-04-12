قفزة كبيرة للدولار في السوق الموازية.. إليكم كم بلغ سعره

سجّل سعر الدولار، ظهر اليوم، ارتفاعاً كبيراً في السوق الموازية، إذ بلغ 25200 ليرة لبنانية بعدما كان سعره يتراوح صباحاً بين 24200 و 24400 ليرة لبنانية.