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لبنان
مجلس نقابة المحررين اقر وثيقة "استقلالية الاعلام" عشية الانتخابات
Lebanon 24
12-04-2022
|
06:53
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عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية إجتماعاً، قبل ظهر اليوم، برئاسة النقيب جوزف القصيفي وحضور الأعضاء. وناقش المجتمعون القضايا المدرجة على جدول الأعمال.
وأقر المجلس بنود جدول الأعمال على النحو الآتي:
- اقرار وثيقة "اعلان نقابة محرري الصحافة اللبنانية حول حرية الصحافة واستقلاليتها" التي وضعت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين عشية الانتخابات النيابية المقررة في دورة 15 أيار 2022، وتقرر الاعلان عنها في مؤتمر صحفي يعقده النقيب في وقت لاحق. كما تقرر تعميمها على المرشحين رؤساء واعضاء اللوائح الانتخابية لتوقيعها.
- أقر المجلس مشروع بروتوكول التعاون بين النقابة ونقابتي الاطباء في بيروت والشمال تمهيداً للبت به معهما.
- قرر المجلس عقد جلسة خاصة لمناقشة واقرار التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للنقابة في 26 الجاري.
- أطلع المجلس على ما انتهت اليه الاتصالات بشأن اقرار المراسيم التنظيمية لقانون انتساب الصحافيين غير المضمونين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقرر تكثيف الاتصالات لاصدارها.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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