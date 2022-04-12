لبنان

مجلس نقابة المحررين اقر وثيقة "استقلالية الاعلام" عشية الانتخابات

Lebanon 24
12-04-2022 | 06:53
A-
A+
Doc-P-941519-637853684450461040.jpg
Doc-P-941519-637853684450461040.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية إجتماعاً، قبل ظهر اليوم، برئاسة النقيب جوزف القصيفي وحضور الأعضاء. وناقش المجتمعون القضايا المدرجة على جدول الأعمال.

 وأقر المجلس بنود جدول الأعمال على النحو الآتي:
-  اقرار وثيقة "اعلان نقابة محرري الصحافة اللبنانية حول حرية الصحافة واستقلاليتها" التي وضعت بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافيين عشية الانتخابات النيابية المقررة في دورة 15 أيار 2022، وتقرر الاعلان عنها في مؤتمر صحفي يعقده النقيب في وقت لاحق. كما تقرر تعميمها على المرشحين رؤساء واعضاء اللوائح الانتخابية لتوقيعها.
-  أقر المجلس مشروع بروتوكول التعاون بين النقابة ونقابتي الاطباء في بيروت والشمال تمهيداً للبت به معهما.
-  قرر المجلس عقد جلسة خاصة لمناقشة واقرار التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للنقابة في 26 الجاري.
-  أطلع المجلس على ما انتهت اليه الاتصالات بشأن اقرار المراسيم التنظيمية لقانون انتساب الصحافيين غير المضمونين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقرر تكثيف الاتصالات لاصدارها.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
19:34 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2022-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2022-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-04-12
06:00 | 2022-04-12
06:12 | 2022-04-12
08:44 | 2022-04-12
08:41 | 2022-04-12
08:35 | 2022-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website