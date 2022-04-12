نفحات إيمانية في فيديو.. كورال الجامعة الأنطونية ينشد ترتيلة "أيتها القديسة"

في زمن الصوم المقدس، ومن الليتورجيا المارونية، وعلى مسافة أربع دقائق ونصف الدقيقة من درب الجلجلة والآلام، إختار كورال الجامعة الأنطونية بقيادة الأب توفيق معتوق ترتيلة "أيتها الأم القديسة" لإنشادها واحة إيمان ورجاء وقيامة مجيدة على أقدام الصليب.

من كنيسة مار الياس الحي في بيروت، صدح صوت الكورال مناشداً العذراء الأم الحزينة بأن "إجعلي جروحات وحيدك في قلبي منطبعة"، ليترافق الصوت الرائع مع مشاهد أكثر روعةً ودهشةً من مواقع دينية وطبيعية لبنانية.

فريق العمل أنجز الفيلم بتقنية "4k" عالية الجودة، أما الإخراج فكان من توقيع نبيل محشي والتوزيع الموسيقي لألبرتو مانياسي، وقد جرى تصوير الفيديو في آذار الماضي.



