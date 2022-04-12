تطوّر إيجابي في أزمة الخبز... هل من حلحلة في الساعات المقبلة؟

أفادت معلومات للـ"ال بي سي"، أنّ سلفة الـ15 مليون دولار التي تم التوافق عليها أمس، بدأ مصرف لبنان تنفيذها اليوم. فالمصرف المركزي فتح اول إعتماد لإحدى المطاحن الكبرى على أن يستتبعها غداً.

توازياً، أفادت معلومات الـ"أم تي في" عن حلحلة لأزمة الخبز في الساعات المقبلة.