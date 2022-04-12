القناعي تمنى أن تحل أزمات لبنان.. دريان: الكويت على الدوام مع دول المجلس محتضنة قضايا العرب والمسلمين

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير دولة الكويت في لبنان عبد العال القناعي الذي قدم للمفتي التهاني بشهر رمضان المبارك، وأكد "محبة الكويتيين للشعب اللبناني الشقيق ووقوف دولة الكويت الى جانب لبنان في محنته"، متمنيا "أن يعم الاستقرار والازدهار في لبنان وان تحل أزماته".وحمل المفتي دريان السفير القناعي شكره الى دولة الكويت، أميرا وحكومة وشعبا على وقوفهم الى جانب اللبنانيين في شتى المجالات"، وأكد "الدور الريادي الذي تقوم به دولة الكويت في لبنان والمنطقة العربية". وقال:"نثمن عاليا المبادرة التي قام بها وزير خارجية الكويت بالتعاون مع الأشقاء العرب في دول مجلس التعاون الخليجي والتي كانت الخطوة الأولى نحو إعادة العلاقات الأخوية بين لبنان وأشقائه العرب وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي العربي، والكويت على الدوام مع دول المجلس محتضنة قضايا العرب والمسلمين وعلى وجه الخصوص قضايا لبنان وشعبه".ووجه المفتي دريان "تحية محبة واحترام لكل الأشقاء العرب"، مؤكدا "ان لبنان كان وسيبقى وفيا وصادقا وحريصا على مصلحته الوطنية وعلى مصالحهم، والكويت على الدوام رائدة في لملمة الجرح العربي لتوحيد الصف والكلمة لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تهدد منطقتنا العربية".