بو حبيب استقبل السفير الكويتي

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب سفير دولة الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي الذي اكتفى بعد اللقاء بالتمنيات للبنان وشعبه بالازدهار والنجاح والاستقرار.

كما التقى الوزير بوحبيب وفدا برلمانيا بريطانيا برئاسة وتم البحث بالوضع اللبناني والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وملف النزوح السوري.

واليوم تسلم الوزير بو حبيب أوراق اعتماد سفير دولة قطر الجديد ابراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.