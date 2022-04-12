دبوسي التقى رئيس الصندوق التعاضدي لأطباء الاسنان في الشمال وبحثا في تبادل الخبرات

إستقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي الدكتور جوزيف حايك رئيس الصندوق التعاضدي لأطباء الأسنان في الشمال مع وفد من مجلس إدارة الصندوق للبحث في سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بهدف تطوير الخدمات التي تقدمها صناديق التعاضد وتساهم مساهمة فعلية في توفير شبكة أمان تعزز من الإستقرار الصحي والإجتماعي في ظروف تحتاج الى التعاون الوثيق بين غرفة طرابلس والشمال كممثلة لمؤسسات القطاع الخاص وأطباء الأسنان كجزء أساسي في نقابات المهن الحرة.واشار دبوسي خلال اللقاء الى "ان مسيرة تطوير خدمات الصندوق التعاضدي لمنتسبي الغرف اللبنانية تترافق مع طموحات لا حدود لها بهدف توسيع إطار تلك الخدمات وتترك اصداء إيجابية لدى مختلف الشرائح المنتسبة الى الصندوق". كما شدد على "أهمية التعاون لتحسين نوعية الخدمات المقدمة الى منسبي صناديق التعاضد وكذلك العمل على إعداد برامج تعاضدية جديدة تهدف الى دعم ثقافة الفكر التعاضدي الذي يجسد قيما إنسانية وإجتماعية".الحايكمن جهته، شدد الدكتور الحايك على ضرورة التعاون مع غرفة طرابلس والشمال بما يعزز الخبرات المتبادلة في مجال التعاضد الصحي لتتسع الآفاق أمام فرص تطوير مجالات التعاضد وتحقيق الخدمات التي تكفل الإستقرار الصحي والإجتماعي خصوصا بعدما تبين أهمية التكامل بين صناديق التعاضد لتحقيق التطلعات المشتركة"، لافتا الى "ان لغرفة طرابلس والشمال تجربة نموذجية في مجال الخدمات التعاضدية تقضي التعاون الدائم للإستفادة منها بشكل مستمر وإستثمارها بإتجاه توفير المزيد من خدمات التعاضد للمستفيدين".