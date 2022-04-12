ابراهيم يؤكد ان الهبة العراقية للقضاة باتت في صندوق التعاضد

اكد رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد القضاة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم ان الهبة العراقية للقضاة اللبنانيين باتت في صندوق التعاضد، بعد ان تم تحويلها من قبل الجانب العراقي مشكورا.



ونفى ابراهيم ما يحكى في بعض عن ان هذه الهبة تصرف في غير مواضعها، واعتبر ان الاموال العراقية ستصل الى القضاة بشكل شفاف وواضح ولا مجال للتشكيك فيه، خصوصا ان الحديث غياب الشفافية يضر الجسم القضائي والجانب العراقي.