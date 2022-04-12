لبنان

قرار لوزير الداخلية بتعديل بعض مراكز واقلام الاقتراع في الخارج

Lebanon 24
12-04-2022 | 08:35
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 أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قرارا يقضي بتعديل بعض مراكز وأقلام الاقتراع للناخبين اللبنانيين في الخارج. 
 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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