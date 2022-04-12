لبنان

وزير الدفاع تفقد وحدات في الجيش: جهوزية تامة لمواكبة الانتخابات النيابية

Lebanon 24
12-04-2022 | 08:44
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نوه وزير الدفاع الوطني بالتضحيات التي يقدمها العسكريون وبالتزامهم بالمبادئ والقيم التي يعيشونها في المؤسسة العسكرية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن. ودعاهم الى البقاء على جهوزية تامة لمواكبة الانتخابات النيابية في الخامس عشر من أيار المقبل.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوزير سليم لعدد من وحدات الجيش شملت لواء الدعم ومنطقة جبل لبنان، واطلع على أوضاع العسكريين، مشيرا الى أن التقديمات المالية التي سيتقاضونها تأتي لمساعدتهم على التخفيف من وطأة التحديات المادية. 

كما زار الوزير سليم الشرطة العسكرية، مثنيا على سهر قيادتها على مستوى  الانضباط في الجيش وحرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية في كل ما يتعلق بإجراءات التحقيق وحقوق الموقوفين.
وختم الوزير سليم  جولته بزيارة الى الطبابة  العسكرية في بدارو حيث تفقد الأقسام واعمال التطوير في منشآتها وتحديث تجهيزاتها، مؤكدا ان الطبابة العسكرية تبقى صمام الأمان والحاضنة لصحة وسلامة العسكريين كافة، في الخدمة الفعلية والتقاعد، والمدنيين العاملين في المؤسسة العسكرية ومن هم على عاتقهم.
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