صورة قديمة للرئيس برّي في المدرسة من الخمسينات!

نشرت صفحة "شخصيات وأحداث من التاريخ" عبر "فيسبوك"، صورة قديمة لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، من الخمسينات، ظهر فيها مع رفاقه في المدرسة والاساتذة.