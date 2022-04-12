لبنان

صورة قديمة للرئيس برّي في المدرسة من الخمسينات!

Lebanon 24
12-04-2022 | 08:41
A-
A+
Doc-P-941561-637853754349322169.jpg
Doc-P-941561-637853754349322169.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت صفحة "شخصيات وأحداث من التاريخ" عبر "فيسبوك"، صورة قديمة لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، من الخمسينات، ظهر فيها مع رفاقه في المدرسة والاساتذة.
 
مواضيع ذات صلة
بالصورة.. زوجة وسام بريدي تحتفل بـ"الشعانين" مع بناتها (صور)
lebanon 24
12/04/2022 18:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ياسمين صبري تحسم الجدل... هل إنفصلت عن أحمد أبو هشيمة؟ (صورة)
lebanon 24
12/04/2022 18:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"شجار" ينهي علاقة ياسمين صبري بزوجها رجل الاعمال أحمد ابو هشيمة.. ما الحقيقة؟ (صورة)
lebanon 24
12/04/2022 18:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ماهلاغا جابري بإطلالة تجذب الأنظار قرب البحر (صورة)
lebanon 24
12/04/2022 18:40:11 Lebanon 24 Lebanon 24

بري

صورة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2022-04-12
06:12 | 2022-04-12
11:10 | 2022-04-12
11:02 | 2022-04-12
11:02 | 2022-04-12
10:40 | 2022-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website