لبنان

بعد وفاة مواطن بالفطر السام.. وزارة الصحة تحذر!

Lebanon 24
12-04-2022 | 09:15
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة البيان التالي:"بعد تسجيل حالة وفاة واحدة، و15 حالة تسمم كيميائي، إثر تناول الفطر البري السام، تنبه وزارة الصحة المواطنين الكرام الى إن هناك أنواعا من الفطر البري غير سامة وآمنة للاستهلاك، فيما هناك أنواع عديدة سامة يسبب تناولها الوفاة أو التسمم الكيميائي الحاد.
 
والجدير بالذكر أن الفطر السام وغير السام متشابهان من حيث الشكل إلى حد كبير، الأمر الذي يجعل التمييز بينهما صعبا على المواطنين. وحدهم الاختصاصيون في علم النبات قادرون على التمييز بينهما. لذا، تحذر وزارة الصحة المواطنين من تناول الفطريات البرية، لما لذلك من خطر على صحتهم وسلامتهم".
 
وتوفي اليوم المواطن احمد علي عواضة (47 عاما)، جراء مضاعفات ألمت به نتيجة تسممه بفطر بري سام، أدخله في غيبوبة وتسبب له بفشل كلوي وتسمم الدم خلال 24 ساعة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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