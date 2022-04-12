لبنان

المطران سويف زار سجن القبة واستمع إلى مطالب السجناء

Lebanon 24
12-04-2022 | 09:30
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زار رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف سجن الرجال والنساء في القبة حيث عقد لقاء مع السجناء واستمع إلى حاجاتهم ومطالبهم ومخاوفهم.
وخلال اللقاء أكد سويف أن "الله الاب ينظر دائما إلى أبنائه بعين الرحمة والرأفة بغض النظر عن ضعفهم".
ورأى سويف أنه "في هذه الأيام المباركة لا بد من العودة إلى الذات ولا بد من العمل بجهد ليتصالح الإنسان مع نفسه وتاريخه كما حاضره ومستقبله".
وفي الختام رفع سويف الصلاة مع السجناء طالبا من الله أن يزودهم بالأمل والمحبة وينعم عليهم بفضيلة التوبة حتى يرجعوا إلى عائلاتهم وبيوتهم بقلوب صافية وضمير حي".
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