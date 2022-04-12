لبنان

هربا من نظارة الشرطة العسكريّة... اختبآ في مكانين مختلفين وهكذا أوقفتهما شعبة المعلومات (صورة)

Lebanon 24
12-04-2022 | 09:32
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة لملف فرار الموقوفين من السجون والنظارات، تقوم القطعات المختصة في شعبة المعلومات بعمليات بحث ميداني واستعلامي مستمرّة عن الأماكن المحتمل اختباءهم فيها. وبنتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت الشّعبة الى تحديد مكان اختباء موقوفَين فارَّيْن من نظارة الشّرطة العسكرية في القبة، وهما:

 ب. م. (مواليد عام ١٩٨٨، لبناني)
 خ. خ. (مواليد عام ١٩٩٩، لبناني)
بتاريخ 9-4-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت دورية من الشّعبة من تنفيذ كمينٍ محكم في طرابلس – أبو علي نتج عنه توقيف الأول. وبالتزامن، داهمت دورية أخرى منزلاً في شارع عزمي حيث يختبئ الموقوف الثاني، وأوقفته.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.
 

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