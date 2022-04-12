حركة أمل وأهالي بنعفول يشيعون علي الرز

بمأتم شعبي وحركي وكشفي حاشد شيعت حركة أمل وكشافة الرسالة الإسلامية وآل الرز وآل شاهين ودرويش وأهالي بلدة بنعفول والجوار، المتطوع في جمعية الرسالة للاسعاف الصحي علي توفيق الرز، نجل رئيس بلدية بنعفول الذي قضى بحادثة الإنفجار الذي حصل في مركز متطوعي الدفاع المدني في جمعية الرسالة للاسعاف الصحي في بلدة بنعفول.