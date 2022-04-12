لبنان

إليكم مراكز اقتراع اللبنانيين في فرنسا (صور)

Lebanon 24
12-04-2022 | 09:45
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عمّمت السفارة اللبنانيّة في فرنسا، مراكز اقتراع اللبنانيين في البلاد.
 
التفاصيل في الصور أدناه:
 
 
 
 
 
 
 
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