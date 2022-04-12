لبنان

ضاهر: أصبح الحصول على 3 مليار دولار من صندوق النقد مشروطة برزمة إصلاحات

Lebanon 24
12-04-2022 | 09:55
A-
A+
Doc-P-941581-637853795918627981.jpg
Doc-P-941581-637853795918627981.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن النائب ميشال ضاهرالبيان التالي:

"اليوم أصبح الحصول على ٣ مليار دولار من صندوق النقد مشروطة برزمة إصلاحات للتعافي المالي والاقتصادي منها الكابيتال كونترول  وإعادة هيكلة المصارف والدين العام وإصلاح مؤسسات الدولة وخاصة في قطاع الطاقة وتعزيز أُطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الاموال لتعزيز الشفافية والمُساءلة وإنشاء نظام صرف موثوق وشفاف بالاضافة إلى تحسين المالية العامة وخفض الدين العام من خلال تدابير توليد الإيرادات والاصلاح الاداري وتوزيع عادل للخسائر وتخفيض عدد موظفي القطاع العام.

فماذا لو تمّ إقرار  بند واحد من البنود الإصلاحية وهو الكابتال كونترول المطروح حالياً والمجحف بحق المودعين والذي جاء متأخراً أكثر من سنتين بعد انخفاض موجودات البنك المركزي من ٣٢ مليار إلى عشرة مليارات  ولم تُطبق باقي الإصلاحات وهو الأرجح بوجود هذه الطبقة السياسية؟ عندها لن نحصل على أي مساعدة من صندوق النقد ونكون قد أعطينا براءة ذمة مالية للطبقة السياسية وشرّعنا حجز أموال المودعين. فإمّا تطبيق رزمة الإصلاحات كاملة وبالتوازي وإمّا لا معنى من إقرار الكابيتال كنترول بصيغته الحالية. فعلى مجلس النواب الإنتباه لما يُحاك".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2022-04-12
06:12 | 2022-04-12
11:10 | 2022-04-12
11:02 | 2022-04-12
11:02 | 2022-04-12
10:40 | 2022-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website