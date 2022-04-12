لبنان

علامة: 15 أيار يوم مصيري بما يتعلق بالواقع السياسي والاقتصادي والمعيشي

Lebanon 24
12-04-2022 | 10:09
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أكد المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة بعبدا، النائب فادي علامة خلال إطلاق لائحة "الوفاق الوطني" في دائرة جبل لبنان الثالثة - بعبدا، أن "يوم الخامس عشر من أيار هو يوم فاصل ومصيري بما يتعلق بدولتنا والواقع السياسي والاقتصادي والمعيشي"، مشدداً على أن "كتلة التنمية والتحرير تخوض الانتخابات واضعة في اولوياتها مصلحة اللبناني وهمومه وسبل خدمته وتأمين حياة كريمة ومستقرة له في هذا الوطن".
 
 
 
 
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