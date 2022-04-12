17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
إيطاليا ولبنان دشنا توأمة في الطيران المدني لمدة 24 شهرا بتمويل أوروبي
Lebanon 24
12-04-2022
|
10:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت إيطاليا ولبنان توأمة لمدة 24 شهرا في قطاع الطيران المدني بتمويل من الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.
والتقى رئيس الهيئة الوطنية للطيران المدني في إيطاليا بييرلويجي دي بالما والمدير العام أليسيو كوارانتا في بيروت اليوم، مع السفيرة الإيطالية لبيروت نيكوليتا بومباردييري وبعض ممثلي الحكومة اللبنانية وفي مقدمهم وزير الأشغال والنقل اللبناني علي حمية ومسؤولو قطاع الطيران المدني في لبنان.
عقدت الاجتماعات كجزء من مشاريع التوأمة، برامج التوأمة المؤسسية، التي تستمر لمدة 24 شهرا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، للسماح بالتكيف الإداري والتنظيمي لسلطات الطيران المدني في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية الدولية.
يتضمن المشروع المساعدة في قضايا محددة من خلال التعاون الوثيق بين إدارة البلد المستفيد والطرف الموكل، الذي يلعب دور مساعد للسلطة اللبنانية (المديرية العامة للطيران المدني - المديرية العامة للطيران المدني - وزارة النقل والأشغال العامة)، لتقريب الطيران المدني اللبناني من الاتحاد الأوروبي من وجهة نظر تنظيمية.
وتشمل القضايا التي تغطيها التوأمة: السلامة والأمن وصياغة برنامج الدولة للسلامة وعمليات الطيران وتراخيص الطيران والمجال الجوي والمطارات والجودة والتنظيم الداخلي، بالإضافة إلى توفير دورات تدريبية للموظفين. يتم تمويل التوأمة مع لبنان من قبل الاتحاد الأوروبي بميزانية قدرها 1.2 مليون يورو.
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
جدل حول حضور جعجع إلى دارة السفير السعودي.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
جدل حول حضور جعجع إلى دارة السفير السعودي.. ماذا حصل؟
16:22 | 2022-04-11
11/04/2022 04:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار كبير يهز ليلا بلدة بنعفول شرق صيدا.. وأنباء عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى (فيديو)
Lebanon 24
انفجار كبير يهز ليلا بلدة بنعفول شرق صيدا.. وأنباء عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى (فيديو)
19:34 | 2022-04-11
11/04/2022 07:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "إفطار الضاحية"... باسيل يفجّرها في وجه بكركي
Lebanon 24
بعد "إفطار الضاحية"... باسيل يفجّرها في وجه بكركي
02:00 | 2022-04-12
12/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أين وليد جنبلاط؟
Lebanon 24
أين وليد جنبلاط؟
05:00 | 2022-04-12
12/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً.. وداعاً للكمامة!؟
Lebanon 24
قريباً.. وداعاً للكمامة!؟
04:15 | 2022-04-12
12/04/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:00 | 2022-04-12
ميقاتي يعيد تصويب العلاقات اللبنانية- الخليجية.. ماذا عن زيارة السعودية؟
14:06 | 2022-04-12
هل من انفراج في أزمة الطحين؟
13:32 | 2022-04-12
بوشكيان اجتمع مع وفد من البنك الدولي.. وهذا ما جرى بحثه
13:19 | 2022-04-12
إشكالٌ وإطلاق نار في طرابلس.. والجيش يتدخل
13:11 | 2022-04-12
حقائق تاريخية عن جامع الإمام الأوزاعي.. الأثر العباسي الوحيد في بيروت
13:05 | 2022-04-12
توتر كبير في البقاع.. جريمة تهزّ مجدل عنجر وتفتح اشتباكات عنيفة!
فيديو
سرقة في وضح النهار... تمّ تنويمها من قبل عصابة باستخدام طعام يحتوي على منوّم! (فيديو)
Lebanon 24
سرقة في وضح النهار... تمّ تنويمها من قبل عصابة باستخدام طعام يحتوي على منوّم! (فيديو)
14:00 | 2022-04-12
12/04/2022 21:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي المغامرات... تعرفوا إلى سيارة "نيسان" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي المغامرات... تعرفوا إلى سيارة "نيسان" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-04-12
12/04/2022 21:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار كبير يهز ليلا بلدة بنعفول شرق صيدا.. وأنباء عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى (فيديو)
Lebanon 24
انفجار كبير يهز ليلا بلدة بنعفول شرق صيدا.. وأنباء عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى (فيديو)
19:34 | 2022-04-11
12/04/2022 21:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact