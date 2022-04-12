إيطاليا ولبنان دشنا توأمة في الطيران المدني لمدة 24 شهرا بتمويل أوروبي

بدأت إيطاليا ولبنان توأمة لمدة 24 شهرا في قطاع الطيران المدني بتمويل من الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.والتقى رئيس الهيئة الوطنية للطيران المدني في إيطاليا بييرلويجي دي بالما والمدير العام أليسيو كوارانتا في بيروت اليوم، مع السفيرة الإيطالية لبيروت نيكوليتا بومباردييري وبعض ممثلي الحكومة اللبنانية وفي مقدمهم وزير الأشغال والنقل اللبناني علي حمية ومسؤولو قطاع الطيران المدني في لبنان.عقدت الاجتماعات كجزء من مشاريع التوأمة، برامج التوأمة المؤسسية، التي تستمر لمدة 24 شهرا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، للسماح بالتكيف الإداري والتنظيمي لسلطات الطيران المدني في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية الدولية.يتضمن المشروع المساعدة في قضايا محددة من خلال التعاون الوثيق بين إدارة البلد المستفيد والطرف الموكل، الذي يلعب دور مساعد للسلطة اللبنانية (المديرية العامة للطيران المدني - المديرية العامة للطيران المدني - وزارة النقل والأشغال العامة)، لتقريب الطيران المدني اللبناني من الاتحاد الأوروبي من وجهة نظر تنظيمية.وتشمل القضايا التي تغطيها التوأمة: السلامة والأمن وصياغة برنامج الدولة للسلامة وعمليات الطيران وتراخيص الطيران والمجال الجوي والمطارات والجودة والتنظيم الداخلي، بالإضافة إلى توفير دورات تدريبية للموظفين. يتم تمويل التوأمة مع لبنان من قبل الاتحاد الأوروبي بميزانية قدرها 1.2 مليون يورو.