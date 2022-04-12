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لبنان
بيانٌ من مصرف لبنان بشأن "دولار صيرفة".. كم بلغ سعره اليوم؟
Lebanon 24
12-04-2022
|
11:02
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أصدر مصرف لبنان بياناً، اليوم الثلاثاء، أعلن فيه أنّ "
حجم التداول على منصة صيرفة لهذا اليوم بلغ /55,000,000/$ خمسة وخمسون مليون دولار أميركي بمعدل 22300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
ولفت البيان إلى أنه "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".
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