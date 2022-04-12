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لبنان
"لبنان القوي": لابعاد التأثيرات الخارجية عن العملية الانتخابية
Lebanon 24
12-04-2022
|
11:10
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عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، وناقش جدول أعماله، وأصدر البيان الآتي:
١-يحذّر التكتل من آفة المال السياسي التي لوّث بها بعض الأحزاب المسار الانتخابي، بما يشكّل عملية تزوير موثّقة للاستحقاق النيابي، لا يسكت عنها سوى الضالع فيها حتى العظم، لوحات اعلانية وبرامج تلفزيونية وإذاعية ومواقع إخبارية بملايين الدولارات. اضافةً الى دفع المال منذ الآن للحصول على الأصوات، اما عبر Cash او للمستشفيات والمدارس والجامعات والحاجات الأخرى للمواطنين.
ويؤكد التكتل أنه في صدد تقديم اقتراح قانون لضبط الانفاق الإنتخابي للحدّ قدر الإمكان من عملية التزوير الحاصلة. ويحضّ البعثات الديبلوماسية والهيئات الدولية المعنية بمراقبة العملية الإنتخابية الى التحرّك واتخاذ مواقف واضحة وجذرية، وإلا سيتحوّلون شهود زور على أكبر عملية سطو على إرادة اللبنانيين ومستقبلهم.
2 – يشدّد التكتل على ضرورة ابعاد التأثيرات الخارجية عن العملية السياسية والانتخابية في لبنان، وعدم السماح للبعثات الدبلوماسية والسفراء بالتدخل في الأمور الداخلية والشؤون الانتخابية. اذ انّ مشاهد جمع المنظومة السياسية الحاكمة في لبنان على موائد السفارات وفي صالوناتها ومكاتبها تتكرّر وتتزايد، وكأن بها تذكّرنا بأيام عنجر.
3- يؤكد التكتل على أهمية إقرار قانون الكابيتال كونترول بما يحمي المودعين ويؤمن المساواة في التعامل، لكنه في الوقت عينه لن يقبل بما يتيح تبرئة ذمّة كل من ضلع في تهريب الأموال وتحويلها الى الخارج، وأسهم في عملية خنق اللبنانيين وتجفيف الاقتصاد من الدولار. وستكون للتكتل ملاحظاته التي سيعرضها بإيجابية في جلسة اللجان النيابية المشتركة من اجل اقرار القانون ولكن بعد تصحيح كل الشوائب الجسيمة فيه.
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