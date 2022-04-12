خمس حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1094911.

كما وسجل لبنان خمس حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10349.