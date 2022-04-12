"اتهامية جبل لبنان" وافقت على قرار اخلاء سبيل رجا سلامة

وافقت الهيئة الإتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي بيار فرنسيس على قرار اخلاء سبيل رجا سلامة وعلى طلب تخفيض الكفالة الى 200 مليار ليرة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".