لبنان

"اتهامية جبل لبنان" وافقت على قرار اخلاء سبيل رجا سلامة

Lebanon 24
12-04-2022 | 11:11
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وافقت الهيئة الإتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي بيار فرنسيس على قرار اخلاء سبيل رجا سلامة وعلى طلب تخفيض الكفالة الى 200 مليار ليرة، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
 
 
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لبنان

رجا سلامة

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