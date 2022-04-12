حريق في بطرماز - الضنية.. ومناشدات لإخماده

إندلع حريق في بلدة بطرماز ـ الضنية قضى على مساحة من الأشجار الحرجية، وخصوصاً أشجار الشربين والصنوبر البري والسنديان.



وناشد الأهالي الدفاع المدني التدخل سريعاً من أجل إخماد الحريق، الذي أسهمت قوة الرياح في توسع رقعته، قبل أن يطال المنازل المحاذية والأراضي الزراعية.