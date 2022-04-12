"الطبابة العسكريّة" أجرت معاينات نظر لأطفال مؤسسة شملان الاجتماعيّة

في إطار التعاون العسكري المدني "CIMIC"، أجرت الطبابة العسكرية معاينات نظر لأطفال مؤسسة شملان الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يُجرى في وقت لاحق كشف طبي على عيون الأطفال الذين تتبين حاجتهم للعلاج في مستوصف شكري غانم لتسليمهم نظارات طبية مقدمة هبة من مؤسسة Plus Optic.