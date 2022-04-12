جنبلاط يلتقي شيخ العقل في كليمنصو

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو سماحة شيخ العقل السابق لطائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، حيث جرى استعراض مختلف الأوضاع العامة.