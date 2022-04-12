لبنان

فوق السراي الحكومي.. فيديو يرصدُ مشهداً رائعاً

Lebanon 24
12-04-2022 | 12:48
A-
A+
Doc-P-941627-637853898533211009.jpg
Doc-P-941627-637853898533211009.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رصد مقطع مصوّر أسراباً من طيور اللقلق المهاجرة أثناء تحليقها فوق السراي الحكومي في بيروت، اليوم الثلاثاء.
وكان وزير البيئة ناصر ياسين ناشد مؤخراً المواطنين عدم إطلاق النار واصطياد تلك الطيور، نظراً لأهميتها في التوازن الطبيعي.

 
 
مواضيع ذات صلة
أبو الغيط من السراي الحكومي بعد لقائه ميقاتي: نأمل أن تتحرك المبادرة الكويتية بشأن لبنان
lebanon 24
13/04/2022 03:07:54 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال احتفال في السراي الحكومي: نسعى على الدوام من أجل أن يكون لبنان فاعلاً ضمن الواحة العربية
lebanon 24
13/04/2022 03:07:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي من السراي الحكومي في بيروت: منْ أرض لبنان العروبة جنّةُ الشّرق مَوئِلُ الحضارة وفي عاصمته بيروت أمُّ الشرائع أجدّد شكري لأشقّائِنا على الاستضافة الطيّبة التي حظينا بها
lebanon 24
13/04/2022 03:07:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي يجتمع مع وزير الطاقة ومدير عام "كهرباء لبنان" في السراي الحكوميّ
lebanon 24
13/04/2022 03:07:54 Lebanon 24 Lebanon 24

السراي الحكومي

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:45 | 2022-04-12
17:28 | 2022-04-12
17:18 | 2022-04-12
17:09 | 2022-04-12
17:00 | 2022-04-12
16:57 | 2022-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website