فوق السراي الحكومي.. فيديو يرصدُ مشهداً رائعاً

رصد مقطع مصوّر أسراباً من طيور اللقلق المهاجرة أثناء تحليقها فوق السراي الحكومي في بيروت، اليوم الثلاثاء.





وكان وزير البيئة ناصر ياسين ناشد مؤخراً المواطنين عدم إطلاق النار واصطياد تلك الطيور، نظراً لأهميتها في التوازن الطبيعي.