خلوة بين بخاري وجعجع.. وهذا ما تم مناقشته

أفادت معلومات قناة الـ"أم تي في" أن خلوة لمدّة ٤٥ دقيقة عقدت بين السفير السعودي وليد بخاري ورئيس حزب القوات اللنانية سمير جعجع في حديقة منزل السفير السعودي في اليرزة بعد الإفطار أمس، والنقاش تمحور حول الانتخابات والوضع اللبناني.