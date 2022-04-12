لبنان

خلوة بين بخاري وجعجع.. وهذا ما تم مناقشته

Lebanon 24
12-04-2022 | 13:04
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أفادت معلومات قناة الـ"أم تي في" أن خلوة لمدّة ٤٥ دقيقة عقدت بين السفير السعودي وليد بخاري ورئيس حزب القوات اللنانية سمير جعجع في حديقة منزل السفير السعودي في اليرزة بعد الإفطار أمس، والنقاش تمحور حول الانتخابات والوضع اللبناني. 
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بخاري

جعجع

السفير السعودي

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