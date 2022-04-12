توتر كبير في البقاع.. جريمة تهزّ مجدل عنجر وتفتح اشتباكات عنيفة!

تشهد بلدة مجدل عنجر البقاعية توتراً كبيراً إثر وقوع جريمة مروّعة راح ضحيتها مواطن من آل "ح.".

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في البقاع، فقد أقدم المدعو "ع.ق." على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه "ق.ح."، ما أدى إلى مقتل الأخير.

وبحسب المصادر، فإنّ الشابين همت من بلدة مجدل عنجر، وقد حصلت الجريمة في منطقة تعرف باسم النبعة.

وإثر وصول خبر ما حصل إلى عائلة الضحية، أقدم أقاربه على مهاجمة منزل القاتل، وبدأوا بإطلاق النار عشوائياً فأصيب سوري صودف مروره في المكان عن طريق الخطأ، وما لبث أن فارق الحياة.



وعلى الفور طوق الجيش البلدة وعمل على تنفيذ مداهمات بحثاً عن مطلقي النار، ونقلت جثة المغدور الى "مستشفى فرحات" في البقاع الغربي، فيما نقلت جثة السوري إلى "مستشفى تعنايل".

وحتى الآن، ما زالت الاشتباكات دائرة بين الطرفين في المنطقة.