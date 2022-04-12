لبنان

بوشكيان اجتمع مع وفد من البنك الدولي.. وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
12-04-2022 | 13:32
A-
A+
Doc-P-941644-637853924902946317.png
Doc-P-941644-637853924902946317.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اجتمع وزير الصناعة جورج بوشكيان بعد ظهر اليوم، مع وفد من البنك الدولي وضم رئيسة قسم العمليات في لبنان منى كوزي، كبير المحللين في قسم العمليات خليل جبارة والمتخصصة في القطاع الخاص زينة الخوري. وتابعوا البحث في المشاريع الممكن تنفيذها في وزارة الصناعة بدعم من البنك الدولي.

وركز بوشكيان على "برنامج الحوكمة في الوزارة ومكننتها بالكامل وربط مصالحها الاقليمية بالادارة المركزية الكترونيا".
 
وعلق بوشكيان أهمية على هذا المشروع الذي "يساهم في ريادة وزارة الصناعة في هذا المجال بين سائر الوزارات والادارات العامة"، مشيرا الى "ضرورة تنفيذه لما يعود بالفائدة ويحقق التطوير والتحديث والوفر في المال والوقت على الصناعيين وأصحاب العلاقة".

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:45 | 2022-04-12
17:28 | 2022-04-12
17:18 | 2022-04-12
17:09 | 2022-04-12
17:00 | 2022-04-12
16:57 | 2022-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website