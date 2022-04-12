لبنان

جعجع: الانتخابات هي فرصتنا

Lebanon 24
12-04-2022 | 14:33
A-
A+
Doc-P-941657-637853963535119102.jpg
Doc-P-941657-637853963535119102.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من معراب مرشح "القوات" عن المقعد الأرثوذكسي في عاليه نزيه متى.
 
وفي كلمة له، قال جعجع إن "كل لبناني بات يعي المسؤولية الكبيرة المترتبة عليه في 15 أيار، فالقرار بيده وبصوته بالذات"، وأضاف: "الكثير من اللبنانيين لا يصدقون حتى الآن أنهم يستطيعون تغيير مسار الأمور من خلال هذه الورقة البيضاء الصغيرة. كما تصوتون، تأتي النتيجة، فالتصويت بشكل صحيح يثمر نتيجة جيدة، بينما الخيار الخاطئ سيبقي الوضع كما هو عليه. إذا، القرار بيدكم، فلا تدعوا الفريق الثاني، من خلال محاولات الغش المتكررة وتصاريح بعض الاعلاميين ونتائج احصاءات بعض مراكز الدراسات التابعة للفريق ذاته، يقنعكم بأن الوضع باق على حاله ولا تغيير،  هذا الامر غير صحيح ويمكن أن يتغير كل شيء".
 
وتابع: "يشاع أن أبناء الطائفة الشيعية سينتخبون من جديد حزب الله وحركة أمل، لكن أنتم يا أبناء الطائفة الدرزية والمسيحية والسنية ما الذي يمنعكم من التغيير، لا سيما أنكم من يجب أن يقوم بهذه الخطوة وقادرون عليها؟ فإذا لدى أبناء الطائفة الشيعية وضع خاص، فأنتم ما هو وضعكم؟ وما الذي يمنعكم من الذهاب نحو تغيير الوضعية؟".

وتابع: "إن صوتكم في صندوقة الاقتراع يوم الاستحقاق هو قوتنا، صوتكم أقوى من كل سلاحهم وفسادهم وإجرامهم. لذا، الفرصة أمامكم والقرار في يد كل واحد منكم، فتذكروا دائما أن "جوات قلم الاقتراع معزول عن براتو".
 
وختم: "الانتخابات هي فرصتنا، ولا يوهمكم أحد أن التغيير مستحيل في لبنان، فصوتكم هو كل قوتنا".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:45 | 2022-04-12
17:28 | 2022-04-12
17:18 | 2022-04-12
17:09 | 2022-04-12
17:00 | 2022-04-12
16:57 | 2022-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website