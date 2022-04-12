جعجع: الانتخابات هي فرصتنا

أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع من معراب مرشح "القوات" عن المقعد الأرثوذكسي في عاليه نزيه متى.





وفي كلمة له، قال جعجع إن "كل لبناني بات يعي المسؤولية الكبيرة المترتبة عليه في 15 أيار، فالقرار بيده وبصوته بالذات"، وأضاف: "الكثير من اللبنانيين لا يصدقون حتى الآن أنهم يستطيعون تغيير مسار الأمور من خلال هذه الورقة البيضاء الصغيرة. كما تصوتون، تأتي النتيجة، فالتصويت بشكل صحيح يثمر نتيجة جيدة، بينما الخيار الخاطئ سيبقي الوضع كما هو عليه. إذا، القرار بيدكم، فلا تدعوا الفريق الثاني، من خلال محاولات الغش المتكررة وتصاريح بعض الاعلاميين ونتائج احصاءات بعض مراكز الدراسات التابعة للفريق ذاته، يقنعكم بأن الوضع باق على حاله ولا تغيير، هذا الامر غير صحيح ويمكن أن يتغير كل شيء".



وتابع: "يشاع أن أبناء الطائفة الشيعية سينتخبون من جديد حزب الله وحركة أمل، لكن أنتم يا أبناء الطائفة الدرزية والمسيحية والسنية ما الذي يمنعكم من التغيير، لا سيما أنكم من يجب أن يقوم بهذه الخطوة وقادرون عليها؟ فإذا لدى أبناء الطائفة الشيعية وضع خاص، فأنتم ما هو وضعكم؟ وما الذي يمنعكم من الذهاب نحو تغيير الوضعية؟".



وتابع: "إن صوتكم في صندوقة الاقتراع يوم الاستحقاق هو قوتنا، صوتكم أقوى من كل سلاحهم وفسادهم وإجرامهم. لذا، الفرصة أمامكم والقرار في يد كل واحد منكم، فتذكروا دائما أن "جوات قلم الاقتراع معزول عن براتو".