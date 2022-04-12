البخاري أقام مأدبة إفطار على شرف وزراء الداخلية

دعا السفير السعودي وليد البخاري وزراء الداخلية الى مأدبة إفطار رمضانية في دارة السفارة في اليرزة.





وسبق الافطار اجتماعٌ بين البخاري والمولوي الذي أكد "التزام لبنان بمنع أي أذى لفظي أو عملي بحقّ دول الخليج"، وقال: "ما نقوم به ينطلق من قناعاتنا ومرتبط بوجودنا في مواقعنا لنخدم شعبنا وأمتنا". وحضر الإفطار الوزراء السابقون نهاد المشنوق، زياد بارود، مروان شربل، ريا الحسن، كما شارك فيه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود.وسبق الافطار اجتماعٌ بين البخاري والمولوي الذي أكد "التزام لبنان بمنع أي أذى لفظي أو عملي بحقّ دول الخليج"، وقال: "ما نقوم به ينطلق من قناعاتنا ومرتبط بوجودنا في مواقعنا لنخدم شعبنا وأمتنا".