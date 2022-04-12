لبنان

البخاري أقام مأدبة إفطار على شرف وزراء الداخلية

Lebanon 24
12-04-2022 | 15:04
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دعا السفير السعودي وليد البخاري وزراء الداخلية الى مأدبة إفطار رمضانية في دارة السفارة في اليرزة.
 
وحضر الإفطار الوزراء السابقون نهاد المشنوق،  زياد بارود، مروان شربل، ريا الحسن، كما شارك فيه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود.

وسبق الافطار اجتماعٌ بين البخاري والمولوي الذي أكد "التزام لبنان بمنع أي أذى لفظي أو عملي بحقّ دول الخليج"، وقال: "ما نقوم به ينطلق من قناعاتنا ومرتبط بوجودنا في مواقعنا لنخدم شعبنا وأمتنا". 
 
إلى ذلك، ذكرت قناة "الجديد" أنّ مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم كان مدعوّاً إلى الإفطار إلّا أنّه اعتذر عن الحضور بسبب ارتباطه مسبقاً في إفطار على شرفه أقامه بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا يازجي.
 
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