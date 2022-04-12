لبنان

خبير يكشف.. لهذا السبب ارتفع سعر الدولار بقوّة اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-04-2022 | 15:12
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قال الخبير الاقتصادي كارابيد فكراجيان إنّ "الارتفاع الملحوظ بسعر الدولار في السوق الموازية، اليوم، ارتبطَ بعوامل عديدة منها الهلع الناتج عن انقطاع الخبز في بعض المناطق، ما أثر سلباً على ثقة المواطنين الذين تهافتوا لشراء الدولار بالليرات الموجودة بحوزتهم". 
 
وفي حديث عبر "لبنان24"، أشار فكراجيان إلى أنّ "سياسة الدعم وتحديد الأسعار هي التي ساهمت بنشوء الأزمات المتتالية"، محذراً من نشوء أزمة على صعيد المحروقات بسبب استمرار مصرف لبنان في دعم البنزين عبر تأمين الدولار لاستيراده على سعر منصة صيرفة بينما سعر السوق السوداء أعلى بـ11%"، وقال: "إنّ سياسة تحديد السعر والدعم يجب أن تتوقف لأنها تستنزف الاحتياطي الموجود لدى المصرف المركزي الذي انخفض إلى 12.7  مليار دولار فقط. ولهذا، يجب التراجع عنها قبل أن يصل مصرف لبنان إلى مرحلة يقول فيها إنه لم يعد قادراً على تمويل دعم البنزين، وسنكون أمام أزمة جديدة وأكثر خطورة ما لم يطبق هذا الاصلاح". 
ولفت فكراجيان إلى أن أزمة الخبز أدت إلى اندفاع المواطنين باتجاه محطات المحروقات وذلك بسبب مخاوف من انقطاعها هي الأخرى"، وختم: "فلتكن هناك خطوات عملية بشأن وقف سياسة تحديد الأسعار والدعم منعاً لاستنزاف ما تبقى من أموال المودعين".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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