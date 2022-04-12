اشتباكات في صحراء الشويفات.. ماذا حصل؟

شهدت منطقة صحراء الشويفات، مساء اليوم الثلاثاء، اشتباكات بين آل زعيتر وآل مشيك.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ اطلاق النار كان كثيفاً واستمر لبعض الوقت، إلا أنه انتهى وعادت الأمور إلى طبيعتها.

ماذا حصل؟

تشير المعلومات إلى أن الاشكال بدأ عند الساعة 5.30 مساء بين "ح.مشيك" و "س.زعيتر" و "ع.العرب".

وقالت المصادر إنه "أثناء عودة الأول من عمله قاصداً منزله الكائن في منطقة صحراء الشويفات، عمد كل من ح.مشيك و ع.العرب على اعتراض طريقه وقاما بضربه بقوة وأطلقا النار باتجاهه".

وعلى الأثر، جرى نقل مشيك إلى مستشفى جنبلاط لتلقي العلاج، في حين باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها بالحادث.

كذلك، أفيد بأن قوة من الجيش تعمل على ملاحقة مطلقي النار.