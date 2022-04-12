لبنان

اشتباكات في صحراء الشويفات.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
12-04-2022 | 15:36
A-
A+
Doc-P-941663-637854001161770041.jpg
Doc-P-941663-637854001161770041.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت منطقة صحراء الشويفات، مساء اليوم الثلاثاء، اشتباكات بين آل زعيتر وآل مشيك.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ اطلاق النار كان كثيفاً واستمر لبعض الوقت، إلا أنه انتهى وعادت الأمور إلى طبيعتها.
 
ماذا حصل؟
 
تشير المعلومات إلى أن الاشكال بدأ عند الساعة 5.30 مساء بين "ح.مشيك" و "س.زعيتر" و "ع.العرب".
 
وقالت المصادر إنه "أثناء عودة الأول من عمله قاصداً منزله الكائن في منطقة صحراء الشويفات، عمد كل من ح.مشيك و ع.العرب على اعتراض طريقه وقاما بضربه بقوة وأطلقا النار باتجاهه".
 
وعلى الأثر، جرى نقل مشيك  إلى مستشفى جنبلاط لتلقي العلاج، في حين باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها بالحادث.
 
كذلك، أفيد بأن قوة من الجيش تعمل على ملاحقة مطلقي النار.
 

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:45 | 2022-04-12
17:28 | 2022-04-12
17:18 | 2022-04-12
17:09 | 2022-04-12
17:00 | 2022-04-12
16:57 | 2022-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website