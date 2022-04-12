قرارٌ قضائي بحق "فرنسبنك".. ماذا فيه؟

أصدرت قاضي الأمور المستعجلة في بيروت كارلا شواح اليوم في 12 نيسان 2022 قراراً قضى بإلزام المدعى عليه مصرف فرنسبنك باستعادة شيكين مسحوبين لأمر الكاتب العدل وفتح الحسابين العائدين لهما، ومن ثم تحويل المبالغ فيهما بالدولار الأميركي إلى المدعية المقيمة في سويسرا.