مقدمات النشرات المسائية

عشية الذكرى السابعة والأربعين لحرب 13 نيسان لا بد من التذكير وأخذ الفكر والعبر من أجل التغيير , ونفض كل ما أوصلنا الى التعتير...السباق المحتدم على مقاعد الندوة البرلمانية ودخول الأفرقاء المعنيين بالاستحقاق الانتخابي مرحلة التعبئة الجماهيرية وانهمار مهرجانات اعلان اللوائح لم يحجب انكباب البرلمان والحكومة على دراسة واقرار مشاريع قوانين قبل المهلة الفاصلة عن موعد الخامس عشر من ايار وابرزها الكابيتال كونترول وموازنة العام 2022 وهما مؤشران يتسمان بالايجابية حيال الالتزام بالاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي الذي كانت السفيرة الفرنسية اول المرحبين والمتفائلين به...وذلك بالتزامن مع قرار لجنة المال النيابية دعوة الحكومة لاجتماع مخصص لسعر الصرف المعتمد في الموازنة.. وفيما دعا رئيس المجلس النيابي الى جلسة للجان المشتركة الاربعاء يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس في قصر بعبدا، وفي جدول عملها 29 بندا والجلسة قد تقر تعيينات ادارية اذا تم الاتفاق عليها مسبقا..وبالتالي إذا طرحت من خارج الجدول المتضمن في بنده التاسع,عرض الرئيس ميقاتي للاتفاق المبدئي مع صندوق النقد..أما ضمن زخم العودة الخليجية الى لبنان: فالسفير القطري الجديد, في بيروت حيث يقدم اوراق اعتماده.. وحركة للسفيرين السعودي والكويتي بلقاءات تشاورية ولقد سمع رئيس الحكومة من السفير البخاري حرص المملكة، ملكا وولي عهد وقيادة،على دعم لبنان، مشددا في المقابل على اهمية ألا يكون لبنان منصة أو مصدر ازعاج لأي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي..معيشيا انحسار ازمة رغيف الخبز في بعض المناطق مع الاعلان عن أن رئيس الحكومة ووزير المال وقعا قرارا قضى بسحب 15 مليون دولار ب شكل استثنائي من حسابات السحب الخاصة بلبنان اي ما يعرف بال-SDR لتأمين حاجة السوق الطارئة من القمح...في الخارج... حدث أمني في بروكلن: نيويورك تايمز"نشرت أن المشتبه به بحادث اطلاق النار في إحدى محطات الأنفاق في بروكلين يرتدي قناعا ضد الغاز وسترة عمال..ولقد توقفت غالبية خطوط القطارات في نيويورك بعد إطلاق النار وشهدت المنطقة انتشارا" أمنيا" كثيفا" وتم العثور على عبوات يشتبه بأنها متفجرة كما افيد عن سبعة عشر جريحا" ثمانية منهم اصيبوا باطلاق النار.اللبناني فريسة تفريخ الأزمات ولا سيما الحياتية منها وآخرها كان يمكن أن يكون الرغيف ضحيتها.لكن الجهود التي بذلت على غير صعيد وكان محورها الرئيس نبيه بري نجحت في سحب فتائل الأزمة.وعليه تجنح الأمور نحو الإنفراج بما يضمن صرف الإعتمادات اللازمة للقمح والكفيلة بإدخال الشحنات الجديدة إلى لبنان بما يحافظ على الأمن الغذائي في البلاد.الأمن الغذائي ربما يحط مرة أخرى على طاولة مجلس الوزراء المرتقب انعقادها الخميس المقبل في قصر بعبدا بجدول أعمال من تسعة وعشرين بندا.في بلدة بنعفول قضاء صيدا ادى احتكاك كهربائي في مبنى الى حريق وانفجار قوارير الأوكسجين المخزنة فيه لاستخدامها في مواجهة كورونا.الحادث ادى الى ارتقاء الشهيد علي الرز الذي شيعته حركة أمل بمأتم حاشد.في السياسة يبقى الإستحقاق الإنتخابي النيابي العنوان الأكثر سطوعا مع تآكل المهلة الفاصلة عن الخامس عشر من أيار.وفي السياسة أيضا حراك داخلي للسفيرين السعودي والكويتي العائدين حديثا إلى لبنان وفي المعلومات التي ترددت اليوم أن السفير وليد البخاري يخطط لزيارات إلى الرئاسات الثلاث بدءا برئاسة الجمهورية غدا.وتأتي هذه الجولة غداة الإفطار السياسي الذي أقامه البخاري الليلة الماضية حيث أعلن أبرز الحاضرين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه سيزور السعودية خلال شهر رمضان الحالي لكن لم يعرف ما إذا كان الأمر يتعلق بزيارة عمل رسمية أم زيارة "عمرة" روحية!!.حكوميا علمت الـ NBN ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة عند الحادية عشر من يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا وعلى جدول اعماله 29 بندا ابرزها عرض رئيس الوزراء للاتفاق المبدئي مع صندوق النقد تعديل قانون السرية المصرفية الاجازة للحكومة الاستقراض من مصرف لبنان وموضوع اللجوء الى حقوق السحب الخاصة حصرا لتسديد كلفة القمح والطحينمرة جديدة الدويلة في مواجهة الدولة، والقوى الحزبية غير الشرعية في مواجهة القوى الشرعية. فما حصل فجر اليوم في بلدة بنعفول يؤكد أن لا قيامة للبنان، طالما الميليشيات لا تزال أقوى من القوى العسكرية النظامية. فما إن دوى الإنفجار في مركز تابع لكشافة الرسالة الإسلامية من حركة أمل حتى ضرب طوق من القوى الحزبية حول المكان ومنع الصحافيون ثم القوى الأمنية من الدخول إلى المنطقة. فهل بلدة بنعفول في لبنان أم في دولة أخرى؟ وهل تطبق فيها قوانين الدولة اللبنانية أم القرارات التنظيمية لحركة أمل؟ ثم: بأي حق تعمد قوى غير شرعية إلى منع القوى الشرعية من أداء مهماتها ؟ والأهم: إذا كان الإنفجار الذي حصل مجرد انفجار لقناني اوكسيجين، كما قيل وتردد واشيع، فلماذا لم يصدر بيان رسمي حتى الان عن القوى الأمنية الرسمية؟ وهل ممنوع على اللبناني ان يعرف حقيقة ما يجري في بلده؟ كلها اسئلة برسم الدولة الغائبة والمغيبة. والأكيد أنه في ظل هكذا دولة لا جواب!سياسيا، الترددات بشأن افطار السفير السعودي تتواصل. والترددات تبدأ بتعداد الغائبين والحاضرين. واللفات على الصعيد هو غياب اي ممثل لرئيس الجمهورية في حين حضر ممثل عن الرئيس نبيه بري، ما يعغني ان الدعوة استثنته. فهل هذا مقدمةى لقطيعة تتكرس، ام ان السفير السعودي سيزور غدا ببدا كما اغشارت بعض المعولمات؟ وحسب المعلومات فان ما يحصل هو مقدمة لعودة خليجية - عربية الى لبنان ليس لتحقيق اهداف انتخابية وانما لدعم لبنان على عدة صعد، ليتمكن من مواجهة ازمته الاقتصادية - الاجتماعية. وهي ازمة مرشحة للتفاقم الا اذا تم التعاطي بجدية معها ، وهو امر بعيد كل البعد عن هذه المنظومة. وعلى اي حال هل يمكن لمن تسبب البخراب ان يعيد اللبناء من جديد؟ لذلك ايها اللبنانيون، شاركوا بكافة في الاستحقاق الانتخابي الاتي. ف "التغيير بدو صوتك وبدو صوتك.. و ب 15 ايار خللو صوتكن يغير".صحيح أن الوضع صعب جدا، لكن الأصح أنه ليس ميؤوسا منه، كما يحاول البعض أن يقنع اللبنانيين.فالاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي تم توقيعه، والعلاقة مع دول الخليج العربي عادت إلى طبيعتها، مع عودة السفيرين السعودي والكويتي إلى بيروت، علما أن السفير وليد البخاري يزور قصر بعبدا غدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مستكملا جولته لاحقا على المقرات الرسمية والمرجعيات والفاعليات.واليوم اكد رئيس الجمهورية الا مكان لليأس في تفكيره، وقال: في المدة المتبقية من العهد، لا احد يعتبر انني سأتوقف عن العمل في سبيل تحقيق التعافي، فعلينا جميعا ان نتجند من اجل الصعود من قعر الهاوية التي نحن فيها، نتيجة قتل الإنتاج في اقتصادنا.واشار الرئيس عون الى ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه ان يدفع قدما في هذا الاتجاه، كاشفا ان قطار الإصلاحات سينطلق لكي يبدأ تنفيذ الاتفاق، ويبدأ الصندوق في مساعدتنا، حيث تعود الدورة الاقتصادية الى الدوران من جديد.وشدد رئيس الجمهورية على أهمية اقرار قانون الكابيتال كونترول، إضافة الى التدقيق الجنائي”، مذكرا بالعوائق التي وضعت في طريقهما وكيف عمل على تذليلها، ومذكرا بأنه لو تم اعتمادهما منذ نحو سنتين لكنا في افضل من الواقع الحالي.وفي وقت تتوالى الاستعدادات للانتخابات النيابية، وسط دعوات متكررة إلى اللبنانيين لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر مما يرمى في السوق السياسي والإعلامي من شائعات، ويساق من أكاذيب، ولأننا على مسافة 33 يوما من الانتخابات النيابية، نكرر: تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون.اليوم "بيطلعلك ربطة خبز وحدة".بالأمس "بيطلعلك غالون زيت واحد".بالأمس الأمس "بيطلعلك علبة دوا وحدي".بالأمس الأمس الأمس "بيطلعلك مئة دولار بس".إنها جمهورية الشحادة، لكن المواطن ليس شحاذا، المواطن ليس مكسورا، بل المواطن مسروق... لو لم تسرق السلطة ودائعه، في التعهدات الملغومة، وفي كلفة تثبيت سعر صرف الليرة، وفي الفيول من دون جباية، وفي كلفة سلسلة الرتب والرواتب، لما كان المواطن يبرمج يومه للإنتظار، إما أمام الفرن وإما أمام السوبرماركت وإما أمام الصيدلية وأما أمام محطة المحروقات.ليس هناك أحد في السلطة بإمكانه أن يقول: "أنا ما خصني"... "كلكن خصكن"! صرفتم من أموال المودعين حتى آخر ليرة، واليوم من أين ستصرفون حين "نشفت" أموال المودعين... العين على صندوق النقد الدولي وهو ليس "كرما على درب"، يريد أن يعرف كل قرش أين سيصرف، وعليه، مرحلة السرقات توقفت، وهذا من حسن حظ الناس ومن سوء حظكم.حدث اليوم إنفجار الجنوب، والسؤال الكبير: إذا كان الإنفجار ناجم عن قناني أوكسيجين، فلماذا كل هذا التوتر؟ ولماذا ضرب طوق أمني من قوى الأمر الواقع؟ ولماذا منع الإعلام من الإقتراب وتعنيف الإعلاميين؟ ولماذا لم يصدر أي بيان رسمي عما جرى؟ هذه عينة مما يجري على الأرض حين يحصل حادث في مربع أمني ممنوع الوصول إليه حتى من أجهزة الدولة؟ سؤال برسم وزيري الداخلية والدفاع وبرسم رئيس الحكومة.في الحدث السياسي والديبلوماسي، السفير السعودي في لبنان وليد البخاري يشكل حيزا كبيرا من الحركة السياسية، وفيما يزور البخاري رئيس الجمهورية غدا، علم أنه كان استهل لقاءاته فور عودته إلى بيروت بزيارة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، تقول مصادر متابعة إن السفير البخاري أبدى تشجيعا للمشاركة في الإنتخابات وأن المملكة لا تحبذ المقاطعة بل هي ضدها.قضائيا، وافقت الهيئة الاتهامية الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي بيار فرنسيس على قرار اخلاء سبيل رجا سلامة وعلى طلب تخفيض الكفالة الى 200 مليار ليرة.حل مرحلي لأزمة الرغيف ازاحت الطوابير من امام الافران لشهر واحد على ابعد تقدير، بعد ان قدر الحاكمون بل المتحكمون بامر المال انهم قادرون على دفع ثمن البواخر المزروعة في البحر والتي تنتظر تفريغ حمولتها من القمح.واذا كانت زراعة القمح في جرودنا الجرداء خيارا غير وارد لبنانيا فضلا عن انه علاج بعيد، فان استبعاد البعض لخيارات وحلول ممكنة يجعل الشك حاضرا بان الهدف ارهاق اللبناني بلقمة عيشه لاستثماره ، فضلا عن تكسب البعض غير المشروع من رغيف الفقراء، وهم من سلالة التجار والمحتكرين الذين يعيدون سيناريو المازوت والبانزين..اما سيناريو رفض اليد الايرانية الممدودة نفطيا وكهربائيا، فينسحب ايضا على عرض الجمهورية الاسلامية بتامين حاجة الشعب اللبناني من القمح من مخزون الشعب الايراني، وهي عروض لن يراها الجوعى السياسيون المقتاتون على موائد الاستزلام، فالعرض الايراني الكريم لا يناسب اللؤم السياسي الذي يتحكم بالبعض، فكما تعمدوا تفضيل العتمة على الكهرباء الايرانية، يتعمدون ازمة الرغيف واذلال المواطن وتجويعه على قبول العرض الايراني..مستعرضون كعادتهم يتباكون على المنابر الانتخابية ويمنعون الحلول للخروج من قبضة الحصار الاميركي الذي يسعر ازمات اللبنانيين، ويحرضون الى حدود الفتنة بشعارات انتخابية انعزالية، ويعملون مع السفارات املا بتاجيل الانتخابات للخروج من ازماتهم الشعبية التي ستكشفها صناديق الاقتراع.هي حقائق ومعلومات اشار اليها الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في اطلالة الامس عبر المنار، مؤكدا على ضرورة الاستعداد للانتخابات وعدم الركون الى استطلاعات الرأي، مطمئنا الخصوم والحلفاء بحرص حزب الله على تمثل الجميع في البرلمان كل وفق حجمه الحقيقي.خبز انتخابي.. وخذوا قمحكم كفاف دعمكم لمدة شهر قد تكون غير قابلة للتجديد ومدة صلاحيتها تنتهي بانتهاء استحقاق الخامس عشر من أيار، هذا ما خلصت إليه أزمة الرغيف، ففي بلاد ترقيع الأزمات بالحلول الموقتة.. آخر المطاف هو رفع الدعم من دون تأمين بديل لاستيراد سلعة تشكل صمام أمان غذائي، وتهدد الشريحة الأفقر، ومن يدري فقد يدخل الرغيف في بازار الصندوق وفي تأمين الحواصل "وأعطني صوتا أعطك رغيفا".وإلى أن يقع المحظور فإن موائد الرحمن استعادت خبزها وملحها بين لبنان وأشقائه وبعد الإفطار السياسي كان الأمن ضيف القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري في دارته باليرزة ومن الحواضر الأمنية لبى وزير الداخلية بسام المولوي دعوة الإفطار على رأس رؤساء الأجهزة الأمنية التابعين للوزارة إضافة إلى وزراء الداخلية السابقين، أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فحصل على الصوت التفضيلي لزيارة المملكة فهل يصلي صلاة العيد إلى جانب الملك وولي العهد؟.الاستحقاق الانتخابي حضر في اليرزة ومما نقل المولوي عن البخاري حرص المملكة على لبنان وعلى ضرورة أن تجري الانتخابات في موعدها.. ولكن للضرورة أحكامها التعطيلية، ففي بلد متفلت ومتغير كلبنان مفتوح على كل احتمال فإن عشرات الأسباب على شكل ألغام مزروعة على جوانب الاستحقاق الانتخابي إذا لم يكن في الأمن، ففي إضراب القضاء وعزوف المعلمين، وامتناع الموظفين، إضافة إلى أزمة التشكيلات الدبلوماسية، كل البلاد في إضراب إداري مقنع ومصير الانتخابات على أكف عفاريت الحكم، شأنها شأن الإصلاحات الموعود بها صندوق النقد الدولي، من توحيد سعر الصرف وصولا إلى الكابيتال كونترول، وعلى مشروع القانون هذا، فإن الحكومة رفعت عنها العتب "وعملت اللي عليها" وأحالت المشروع معدلا الى مجلس النواب ووضعت الكرة في ملعبه، فكثر القوالون في حفلة الزجل ولسان حالهم ادعاء الدفاع عن حقوق المودعين، ومشروع الكابيتال كونترول الذي أفرغ من مضامينه سيصل منهكا غدا إلى اللجان النيابية المشتركة وهناك سيوضع على مشرحة المزايدات الانتخابية للمرة الثانية، فالتيار الوطني الحر ولزوم عرقلة القانون لديه ملاحظات على الملاحظات، والقوات اللبنانية ليست ضد الصيغة المطروحة ولكنها ستدخل تعديلات فوق التعديلات، والاشتراكي بالمبدأ مع القانون لكنه يعزف على الدراسة قبل إبداء الرأي، وآخر البكائين على حقوق المودعين ثنائي شيعي يريده قانونا معدلا مكررا، وفي الحاصل: "ومن حب المودعين ما قتل الكابيتال كونترول" وقتل الحقوق بالقوانين قتلا بالرصاص الحي يذكر فقد تلقى الأمن الأميركي صفعة مجهولة المصدر والدوافع حتى اللحظة وعاشت مدينة نيويورك ساعات من الرعب بهجوم مسلح استهدف محطة قطار الأنفاق في مدينة بروكلين السلطات الأمنية الأميركية تتعامل مع الهجوم على أنه حادث إرهابي نفذه رجل من أصول إفريقية بإطلاق نار مباشر أدى إلى إصابة ستة عشر شخصا من سكان مدينة عمرت بالمهاجرين واللاجئين.