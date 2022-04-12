لبنان

اختلاف التحليلات

Lebanon 24
12-04-2022 | 17:00
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تختلف التحليلات حول الجهات الإقليمية أو الدولية التي تؤخّر أو تُعرقل تنفيذ اتفاق استجرار الكهرباء عبر سوريا، أو الغاز من مصر عبر سوريا أيضاً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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