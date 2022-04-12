لبنان

بعض الأصدقاء

Lebanon 24
12-04-2022 | 17:18
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فهم من كلام قيادي حزبي كبير أن ما كان يقصده ببعض الأصدقاء، نائب سابق ومرشح ما لبث أن انسحب من المنافسة، بمؤتمر صحفي عقده لهذه الغاية، ويتقاطع مضمونه مع كلام القيادي الحزبي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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