عودة الخليج الى لبنان تطغى على المشهد الداخلي: البخاري في بعبدا اليوم والقناعي في السراي الحكومي

لا تزال العودة الخليجية الى لبنان طاغية بقوة على المشهد الداخلي في ظل الحركة المكوكية التي يقوم بها السفير السعودي وليد بخاري في أكثر من اتجاه ، وهو سيزور عند الحادية عشرة من قبل طهر اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا اليوم على أن يستكمل أيضا زياراته لكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.كما برز تحرك للسفير الكويتي عبد العال القناعي الذي سيزور اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، بعدما زار امس مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ثم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب.وعلى خط العودة الخليجية، تسلّم الوزير بو حبيب أوراق اعتماد سفير دولة قطر الجديد ابراهيم بن عبد العزيز محمد صالح السهلاوي تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق الى رئيس الجمهورية.وكتبت" اللواء": وسّع السفيران بخاري والقناعي حركتهما امس، بجولة على عدد من المسؤولين، إيذاناً بعودة التعامل الرسمي مع لبنان، ما يُريح وضع البلاد بشكل افضل، في إطار تأكيد ثوابت المملكة للوقوف إلى جانب لبنان في هذه الأوقات الصعبة، ونقل رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمّد بن سلمان بتمسك السعودية بالعلاقات مع لبنان، والوقوف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، فضلاً عن برنامج المساعدات الإنسانية بالشراكة مع فرنسا".وتمنت مصادر رسمية ل" اللواء" ان يتبع هذه الخطوة الايجابية حيال لبنان رفع الاجراءات المتخذة بمنع دخول المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية الى السعودية ودول خليجية اخرى، وهو امر متوقع ان يحصل بشكل تدريجي بعد عودة المياه الى مجاريها مع دول الخليج".وكشفت قناة mtv أن خلوة لمدّة 45 دقيقة عقدت بين السفير بخاري ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في حديقة منزل السفير بعد الإفطار أمس الاول، ودار النقاش حول الانتخابات والوضع اللبناني.