لبنان

في جزين.. القاء القبض على شخصين بهذه التهمة

Lebanon 24
13-04-2022 | 01:19
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تمكن ليل أمس، مختار بلدة السريرة بالتعاون مع شباب البلدة، من إلقاء القبض على شخصين قاما بسرقة تجهيزات محطتي "ألفا" و"أم.تي.سي" الموجودتين في البلدة، وتم تسليم الموقفين (لبناني وسوري) لشعبة المعلومات.
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