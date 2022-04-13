في جزين.. القاء القبض على شخصين بهذه التهمة

تمكن ليل أمس، مختار بلدة السريرة بالتعاون مع شباب البلدة، من إلقاء القبض على شخصين قاما بسرقة تجهيزات محطتي "ألفا" و"أم.تي.سي" الموجودتين في البلدة، وتم تسليم الموقفين (لبناني وسوري) لشعبة المعلومات.