درويش: مصير الكابيتال كونترول يحدد اليوم

أكّد النائب علي درويش ان جلسة اللجان النيابية اليوم تحدد مصير قانون "الكابيتال كونترول" وما إذا كان بعض الكتل قد اقتنع بأهميته لحماية أموال المودعين بعد التعديلات التي حصلت، مشيراً الى ان الحكومة قامت بدورها، إلّا ان التناقضات تكمن في مجلس النواب.درويش وإذ شدد في حديث الى صوت كل لبنان على ألّا بديل عن صيغة قانون "الكابيتال كونترول" الحالية التي تساعد المودعين والمصارف على عبور هذه المرحلة، أضاف: "لا شكّ أننا تأخرنا بإقراره، وكان يجب ان يقر منذ اليوم الأول للازمة للحد من الخسائر"واعتبر درويش ان أبواب دول الخليج باتت مشرّعة أمام المسؤولين اللبنانيين بمن فيهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي سيقوم بجولة خليجية في الأيام القليلة المقبلة من ضمنها السعودية.