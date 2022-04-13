18
o
بيروت
22
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بوشكيان: اقرار مجلس الوزراء مرسوم COLIBAC يعطي الضوء الأخضر لانطلاقة عمل المجلس اللبناني للاعتماد
Lebanon 24
13-04-2022
|
03:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّق وزير الصناعة جورج بوشكيان على "قرار مجلس الوزراء اقرار مشروع المرسوم الذي قدمته وزارة الصناعة الرامي إلى تنظيم المجلس اللبناني للاعتماد Colibac، وتحديد هيكليّته ومهام وحداته الإدارية والفنية ومؤهلات وخبرات وشروط الاستخدام الخاصّة بالعاملين ورتبهم ورواتبهم بما يؤمن حياديّة المجلس واستقلاليته".
وقال في بيان:"يسمح المرسوم الذي يجري العمل عليه منذ العام 2008 بانطلاق عمل المجلس، وهو الأخير المتبقي من سلسلة المراسيم التطبيقية التنظيمية لقانون إنشاء المجلس اللبناني للاعتماد."، وأوضح أنه "بناءً على القانون الرقم 572 تاريخ 11/2/2004 (إنشاء المجلس اللبناني للاعتماد) يتولى Colibac اعتماد الجهات العاملة على الأراضي اللبنانية:
المختبرات الرسمية والخاصة.جهات التفتيش Inspection bodies.
الجهات المانحة لشهادات المطابقة وشارة المطابقة (Certification Bodies).مكاتب الهندسة التي تقوم بأعمال المراقبة والإشراف التقني على البناء والمنشآت وتركيب وصيانة المعدات. الجهات المانحة لشهادات الكفاءة والأهلية للاختصاصيين والخبراء الفنيين.
مقدمو الخدمات (Certification Service provider) وفقاً للمادة 16 من القانون الرقم 81 تاريخ 10/10/2018 (المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي)".
واشار الى انه "يتولى العمل أيضاً على تبادل الاعتراف بشهادات الاعتماد مع هيئات اعتماد خارجية، الأمر الذي من شأنه ان يسهل التبادل التجاري ويسهّل تصدير المنتجات اللبنانية إلى الخارج، بزيادة عامل الثقة فيها وفي المختبرات التي تصدر شهادات المطابقة. وهو أمر مطلوب بموجب الاتفاقيات الثنائية والدولية. ويؤمن نظام الاعتماد المستوى اللازم من الكفاءة والنزاهة والمصداقية وعدم الانحياز، مما يعطي الجهات الحاصلة على الاعتماد المصداقية والاعتراف المحلي والدولي بالشهادات التي تصدرها، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على الصناعة الوطنية".
تابع
الأكثر قراءة
توتر كبير في البقاع.. جريمة تهزّ مجدل عنجر وتفتح اشتباكات عنيفة!
Lebanon 24
توتر كبير في البقاع.. جريمة تهزّ مجدل عنجر وتفتح اشتباكات عنيفة!
13:05 | 2022-04-12
12/04/2022 01:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنتا الممثلة اللبنانية تخطفان الانظار.. أصبحتا شابتين جميلتين (صور)
Lebanon 24
ابنتا الممثلة اللبنانية تخطفان الانظار.. أصبحتا شابتين جميلتين (صور)
08:00 | 2022-04-12
12/04/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الامن داهمت فندقاً... أوقفت شخصاً داخل غرفة وهذا ما اعترف به!
Lebanon 24
قوى الامن داهمت فندقاً... أوقفت شخصاً داخل غرفة وهذا ما اعترف به!
06:22 | 2022-04-12
12/04/2022 06:22:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أين وليد جنبلاط؟
Lebanon 24
أين وليد جنبلاط؟
05:00 | 2022-04-12
12/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير يكشف.. لهذا السبب ارتفع سعر الدولار بقوّة اليوم
Lebanon 24
خبير يكشف.. لهذا السبب ارتفع سعر الدولار بقوّة اليوم
15:12 | 2022-04-12
12/04/2022 03:12:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:15 | 2022-04-13
إحذروا "هذا القاتل"!
04:10 | 2022-04-13
في ذكرى 13 نيسان.. هذا ما قاله الحريري
04:01 | 2022-04-13
باسيل: السلم الأهلي تحميه الشراكة المتوازنة
04:00 | 2022-04-13
كيف تبدو بيروت في الربيع؟ (صور وفيديو)
04:00 | 2022-04-13
الخارج يبحث عن الأقوى... والدولار "على عينك يا ناخب"
03:44 | 2022-04-13
تيارات مدارية صحراوية ستضرب لبنان.. الحرارة ستتخطى الـ 31 وهكذا سيكون طقس الفصح
فيديو
بايدن في موقف محرج مرّة جديدة... خلط بين "الملاحقة الجنائية" و"الدعارة" (فيديو)
Lebanon 24
بايدن في موقف محرج مرّة جديدة... خلط بين "الملاحقة الجنائية" و"الدعارة" (فيديو)
16:00 | 2022-04-12
13/04/2022 11:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة في وضح النهار... تمّ تنويمها من قبل عصابة باستخدام طعام يحتوي على منوّم! (فيديو)
Lebanon 24
سرقة في وضح النهار... تمّ تنويمها من قبل عصابة باستخدام طعام يحتوي على منوّم! (فيديو)
14:00 | 2022-04-12
13/04/2022 11:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحبي المغامرات... تعرفوا إلى سيارة "نيسان" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
لمحبي المغامرات... تعرفوا إلى سيارة "نيسان" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-04-12
13/04/2022 11:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact